Vistal får konkursbeskyttelse

I en temperatur på minus 20 grader var det full drift med elementene på hovedtårnet til nye Tana bru sist onsdag. To elementer er på plass og to til skal opp før man tar pause for vinteren. Vistal Gdynia S.A. skal stå for de andre stålkonstruksjonene som trenges, etter at de nå er inne i akkordforhandlinger etter økonomisk problemer. FOTO: Tom Hardy

Vistal Gdynia som bygger bru i felles­skap med HAK Entreprenør AS er nå inne i akkordforhandlinger, noe som betyr at de vil fortsette å produsere stålet som skal benyttes på nye Tana bru. Fremover blir det imidlertid rolig aktivitet med brubygginga, som starter for fullt opp igjen til våren.

