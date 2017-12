Per Fokstad 17. mai 1960 FOTO: Ragnhild Ravna

Boka «Visjonæren og nasjonsbyggeren» handler om Per Fokstad. Personlig, så møtte jeg Per Fokstad én gang. Det var på nominasjonsmøtet for Samefolkets liste i mars 1973 på Grensen skole i Karasjok. Jeg hadde lest noen artikler av han i tidsskriftet «Sæme ællin – Samisk selskaps årbok». De gjorde inntrykk og bidro sterkt til min sameaktivistiske oppvåkning. Tekstene hans var poetiske og filosofiske. Jeg visste ikke noe om han, så da jeg møtte han var jeg nærmest «star struck», for meg var han en stjerne. Jeg hilste ærbødig på denne eldre mannen i sort dress, og fortalte hvor mye artiklene hans betydde for meg.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Bli abonnent Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn