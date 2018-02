Vil satse på fangstbasert oppdrett i Vestertana

Storbukt Fiskeindustri AS fra Honningsvåg kjøpte fiskemottaket i Šuoššjohka i Vestertana fra Tana Fisk & Sjøfarm for et par år siden. I dag tar de imot torsk, kongekrabber og laks på anlegget. Fremover ønsker de å satse på fangstbasert oppdrett av torsk i tillegg. FOTO: Tom Hardy