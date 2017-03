Vil kjøpe to skutere til feierne

En oversikt utarbeidet av Porsanger kommunes feiervesen viser at det har kommet over 1.000 nye punktfester som skal feies og ha branntilsyn jevnlig. Men hvor mange feiepunkter det egentlig er snakk om vet ingen. Dette fordi hytter ofte har både vedovn, badstu og gjerne et anneks med egen vedovn. FOTO: Bjørn Arne Johansen

For å nå de over 1.000 nye hyttepipene de er pålagt å feie, tar fungerende brannsjef Helge Nicolaisen i Pors­anger kommune til orde for å kjøpe inn to skutere.

