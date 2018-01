Vil kartlegge markedet for et nytt hotell

I 2014 fikk gründeren Gullik Hansen utarbeidet et prospekt over et nytt hotell i Lakselv. Nå vil Porsanger kommune forsøke å hjelpe dette eller andre hotellprosjekter videre, gjennom å bestille en analyse som viser potensialet. FOTO: Jappe Nielsen Arkitekter (illustrasjon)

Porsanger kommune bestiller markedsanalyse for å få kartlagt potensialet for et nytt hotell.

