Vil ha lyd i det gamle flygelet

Her er noen samarbeidspartnerne som skal sørge for at det blir lys i det gamle flygelet i Grensen. Fra venstre Torill Olsen, leder Formidlingskraft AS, Kjell Amundsen, tidligere NRK-programingeniør, Tore Martinsen, styreleder Vadsø musikkråd, Hans Stapnes, leder av Finnmark musikkråd, Robert Lundgren, Vadsø jazzklubb/Varangerfestivalleder og Tove Kristiansen, konservator Vadsø museum-Ruija kvenmuseum. FOTO: Arne Lindback