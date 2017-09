Vil ha et lukket anlegg i Repvåg

Et åpent anlegg i Repvåg er en tragedie for Porsangerfjorden og for lakseelvene i Porsanger, mener Nils Roger Pettersen. FOTO: Arkivfoto: Bjørn Arne Johansen

Porsangerfolket bekymrer seg for hva oppdrettsanlegget i Nordkapp vil bety for fremtiden til Porsangerfjorden. – Det anlegget der, med én million fisk, vil produsere like mye avføring som hele Tromsø by gjør, sier Nils Roger Pettersen.

