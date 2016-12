Vil gi folk styrke og håp gjennom musikken

– Det er godt å få ut sine opplevelser i livet. Det får jeg gjennom musikken, legger han til.

Jon Henrik Fjällgren kom til verden den 26. april 1987 i en indianerlandsby i Colombia. Like etter ble han flyttet til et barnehjem, der han bodde den aller første tiden av sitt liv. Til han fikk nye foreldre i Sverige bare få måneder gammel. Han vokste opp i Mittådalens sameby i Härjedalen, der han fortsatt er bosatt.

Selvlært

Fjällgren sier han er selvlært musiker, og betegner talentet sitt som en gave med en dypere mening. Da han som seksåring tilfeldig kom over et piano, var det første han gjorde å spille hva han ville.

– Så det var som gjort for meg. Etter det ba jeg pappa kjøpe meg en synth (synthesizer). Han gjorde det, og jeg ble rocke­stjerne på mitt barnerom. Og drømte om publikum, for det hadde jeg ikke særlig mye av. Bortsett fra når pappa kom inn i blant, og sa jeg skulle være stille, flirer han, overraskende åpen når Ságat møter ham i forbindelse med konserten i Lakselv nylig.

Dobbel debut

Bortsette fra at han er indiansk, vet Jon Henrik ingenting om sin bakgrunn fra Colombia. Få måneder gammel ble han adoptert av en svensk reindriftsfamilie, og drifter i dag sin egen reinflokk. Et hardt arbeid når det står på, men jobben er også sesongbetont.

Musikken fulgte ham hele oppveksten, og sitt første publikum fikk han som 14-åring.

– Det var på et Sámi Nuorat-møte jeg hadde mitt første publikum. Du skal få hele historien, men den er dyp og kan derfor ta litt lang tid, erter han. Selv om Fjällgren hadde hørt joik før og likte det, hadde han aldri turt å joike sjøl. Da en venn joiket på dette møtet, var det første gang han hørte joik live. Etterpå satte han seg alene i et annet rom der han joiket til sitt eget pianospill.

– Da kom en dame inn og satte seg ved siden av meg. Jeg ble sjenert og sluttet å spille, men hun ville ikke at jeg skulle slutte. Så jeg fortsatte å joike, og ble forelsket. Det viser hvilken kraft joiken har, oppsummerer han smilende. Og forelskelsen? De to var sammen i to år.

Seks venner døde

Jon Henrik Fjällgren har hele tiden vært åpen om at joiken han vant talentkonkurransen med, Daniels joik, var en heder til sin bestevenn som døde for nå seks år siden. Mindre kjent er det at han mistet seks av sine venner året før seieren i talentkonkurransen, og var så langt nede at han ville ta sitt eget liv.

– Joiken og musikken har hjulpet meg så utrolig mye i livet, og har gjort at jeg har klart å se positivt når jeg har følt meg trist. Spesielt da jeg mistet mine venner. Det var seks venner som døde i løpet av ett år. Det var en jævlig tid for meg, og det var straks før talentkonkurransen. Talangen skulle derfor bli det siste jeg gjorde. Jeg tenkte å gå over til dem. Jeg var så nede, men så kom Daniels joik til meg. Det så jeg som et tegn på at jeg skulle gjøre så mye mer her på jorden, sier han med lav stemme, tydelig rørt av minnene om vennene som døden tok fra ham.

Sorgen ble til musikk

Fjällgren husker det svenske talentshowet i 2014 som om det var i går, og sier at det var magisk det som skjedde der. Mens alle de andre på showet var sprudlende glade, følte han seg som om han kom rett fra begravelse. Veldig trist til sinns lurte han på hvordan han skulle klare å gjennomføre det.

– Det ble enda verre da jeg fikk vite at jeg var sist ut. Etter mange timer ble jeg hentet. Tok et dypt åndedrag, ba, og gikk ut på scenen. Og da var det som om sorgen ble til musikk. Mens jeg sto der ville jeg bare ut. Jeg ble nesten redd all den positiviteten jeg mottok. Så da jeg kom fra scenen, da falt jeg på golvet og tårene bare rant. Jeg ville ikke ha noe intervju heller. Det var helt forferdelig. Da jeg kom hjem forsto jeg ikke riktig hva jeg hadde gjort, hva som hadde skjedd. Men, én sak vet jeg, at det var Daniel som hjalp meg gjennom det. Og nå vet jo alle at Daniel var et fint menneske, sier han om kvelden der livet hans tok en ny vending.

I etterkant ble han oppringt og bedt om å legge merke til koret som er med helt i starten på opptaket av Daniels joik i talent-showet.

– Men, jeg hadde ikke kor med meg, så jeg gikk inn på YouTube og lyttet. Og i ett sekund hører man koret joiker med. Da fikk jeg frysninger over hele kroppen. Så jeg var ikke alene på scenen, konstaterer han enkelt.

Kjempekontrast

At Fjällgren skulle bli verdens­kjent omtrent over natta, den så han ikke komme.

– Da var det kaos, positivt altså. Det har vært en tøff, men interessant reise. Det er mye stress med artisteriet. En kjempekontrast til reindrifta der man skal ta alt rolig. Med artisteriet kom man inn i en helt annen verden, sier han, og forteller leende at da han første gang var i Stockholm, gikk han seg vill «ti tusen» ganger da han skulle til hotellet. Til slutt var han nødt til å taxi.

– Sjåføren bare så på meg, flirte og så kjørte han 20 meter. Det kostet meg 50 kroner. Jeg kunne kjøpt ei pølse i stedet. Man kjenner seg som en villfaren rein i Stockholm, flirer han.

Merkelig å bli kjendis

Den tidligere litt skye reindriftssamen fra de svenske fjellene, medgir at det har vært en prosess å bli kjendis.

– I begynnelsen var det litt merkelig at folk kjente meg igjen på plasser jeg aldri hadde vært før. Som i Colombia, nesten på den andre siden av jordkloden. Men nå begynner jeg å bli vant til det, medgir Fjällgren, og røper at de morsomste episodene er fra flyplasser. Dog er det ikke bare moro å stadig bli gjenkjent, og det verste er når folk tyvfilmer. Det vet han de gjør for han har sett filmer på YouTube av seg sjøl på handleturer.

– Det er helt ok når folk kommer og spør om å få ta bilder, men tjuvfilming blir som «stalking» (forfølging red. anm.). Jeg kan bare tenke meg hvordan superkjendiser i eksempelvis Hollywood har det, sier Fjällgren etter sine to år i rampelyset.

Mye lyd ga svett prest

Heldigvis har livet også smilt til Fjällgren og servert ham mye moro. Som en kirkekonsert han hadde med bandet, der presten var bekymret over det sterke lydnivået.

– Det går nok bra, trøstet jeg, men presten var fortsatt bekymret. Etter konserten kom presten, aldeles svett. Han hadde sprunget flere ganger rundt kirkerommet og tatt i mot kors, lys og malerier som hadde løsnet fra veggene mens jeg joiket. Og vinduene hadde dirret. Han var helt gåen. Jeg spurte om han syntes konserten var bra. Ja, sa han, men det var litt kraftig stemme. Det var så kult å se han komme bærende på maleriene sine. Det var helt fantastisk, flirer Jon Henrik, og avslører at han også har et stort fortellertalent.

En del av noe større

For en kystfinnmarking som omtrent daglig påminnes at ekte samer er samisktalende urfolk med særrettigheter, var det en befrielse å møte den svensk-colombianske-indianske reindriftssamen Jon Henrik Fjällgren. Han fremstår som en person totalt blottet for fordommer og andre sperrer i forhold til sine medmennesker. Når man møtet blikket hans er det nærliggende å tenke at i den unge kroppen bor det en gammel sjel. Selv tror han fast på at meningen er at alle mennesker har et oppdrag i livet. For hans del er det joiken og musikken, som han tror er en del av noe betydelig større enn selve mennesket.

– For jeg har ikke bare fått denne gaven, tror jeg. Den er en del av noe som skal føre noen videre i livet - for kanskje å endre noe, men jeg vet ikke, poengterer han. Det han imidlertid vet alt om, er at når han skal fremføre noe, da gir han alt.

– Det er sånn at når jeg skal fremføre noe, vil jeg at det skal bli igjen der. Jeg vil ikke at det bare skal bli en lett konsert, men et minne for livet, sier han. Derfor satte han veldig stor pris på å høre etter konserten i Havøysund, to damer si at det er noe magisk ved den gutten.

– De sa det etter å ha vært ute og sett et veldig sterkt nordlys rett over kirka. Veldig fint å høre, smiler han. Og der er kanskje suksessnøkkelen når man først er beriket med et talent likt det Jon Henrik Fjällgren har, at man gir alt, og at det man gir er ekte.

Melodifestivalen igjen

Nylig ble det gjort kjent at Jon Henrik Fjällgren igjen er valgt ut til å delta i Melodifestivalen i Sverige. Denne gang sammen med artisten Aninia. De skal fremføre låten «En värld full av strider», som er skrevet av Jon Henrik Fjällgren, Sara Biglert, Christian Schneider og Andreas Hedlund. Etter at nyheten var kunngjort, la Fjällgren ut en melding på sin offisielle Facebook-side om at dersom han og Aninia kommer ut i verden, kommer han til å le og gråte samtidig.

– Kanskje vår sang kan gi håp og styrke til deg og til verden, avslutter han, den colombiansk-svenske reingjeteren og musikeren som har rørt «en hel verden» med sin unike formidlingsevne.