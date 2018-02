 Viktig med kunnskap om oppdrett

Fiskeridirektoratet tar endelig stilling til hvor undervisningskonsesjonen skal ligge, men Sarnes (bildet), hvor Grieg Seafood fra før har anlegg, er det mest aktuelle området. Johnny Andreassen (til venstre) og Nils Kristian Brynjulfsen ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole mener at bedre undervisning vil medføre bedre og mer miljøvennlig lakseoppdrett. FOTO: Geir Johansen

– At vi nå søker på en egen undervisningskonsesjon for akvakultur innebærer at skolen kan gi langt bedre undervisning til elevene; noe som vil medføre bedre og mer miljøvennlig lakseoppdrett.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent