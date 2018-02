 Vi vil synliggjøre det samiske

Ordfører i Kåfjord, Svein Leiros (Sp), er glad for at et enstemmig kommunestyre har gjort om et gammeldags prinsipp og gått inn for tospråklig veinavn. Her er han innom Sametinget på besøk. Leiros sto på Senterpartiets liste i Gáisi til sametingsvalget. FOTO: Steinar Solaas