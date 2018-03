 Vi kan like godt legge ned skadefellingslaget

Leder for skadefellingslaget i Nesseby, Jan Hansen, mener man må kunne få et svar fra fylkesmannen og Miljødirektoratet om man i det hele tatt ønsker å ha et skadefellingslag.

– Det virker som om disse ikke er interessert å bruke skadefellingslagene i det hele tatt, sier en frustrert Hansen. FOTO: Torbjørn Ittelin