 Vi kan ikke være fornøyd med smuler

Kåre Våga var klar på at Finnmark aldri må bli slått sammen med Troms og kun få smuler tilbake. – Vi er det rikeste fylket på ressurser, og dem skal ikke Troms få, mente han. FOTO: Hallgeir Henriksen

Kåre Våga fra Neiden høstet mest applaus for sitt innlegg på For Finnmarks folkemøte i Kirkenes torsdag. Han var klar på at Troms er gira på Finnmark grunnet ressursene, og at vi ikke må la oss selge for smuler.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent