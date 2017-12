Vedtatt plan åpner for trafikknutepunkt

Bjarne Store-Jakobsen (SFP) foreslo at man utsatte trafikknutepunkt-saken, men både saksbehandler i kommunen, Oddleif Nilsen (bak fra venstre), og Leif-Gunnar og Jan Roger Opdahl fra Varangerkroa, måtte konstatere at han ikke fikk flertall for forslaget. FOTO: Torbjørn Ittelin

Et flertall i kommunestyret gikk inn for å vedta en ny reguleringsplan for sentrum av Varangerbotn som åpner for bygging av et trafikknutepunkt.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Bli abonnent Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn