Vassvik fornøyd med jernbanevalg

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik gleder seg over at Finland nå vil utrede Kirkenes som endestasjon for en nordlig jernbane, og mener dette er et naturlig valg. FOTO: Hallgeir Henriksen

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik er glad for nyheten om at Finland mener at Kirkenes bør velges som endepunkt for jernbane fra Finland.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent