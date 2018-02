Varsler juridisk etterspill

Tidligere ordfører Knut Roger Hanssen kan overfor Ságat opplyse om at han har satt «kompetente ressurser» til å vurdere et eventuelt juridisk etterspill i forbindelse Porsanger kommunestyres nei til å betale boten han fikk for arbeidet med den mye omtalte veien langs Brennelva. FOTO: Bjørn Arne Johansen

Knut Roger Hanssen kan overfor Ságat opplyse om at han har satt «kompetente ressurser» til å vurdere et eventuelt juridisk etterspill for Porsanger kommunestyres nei.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent