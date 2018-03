Været forsinker Ságat

FOTO: Lisbeth Myrvang

Dårlig vær førte til at postbilen kom for sent inn til Kirkenes. Dette gjør at mange av våre abonnenter i Sør-Varanger ikke får Ságat i dag.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent