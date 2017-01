Var ikke «mørkhudet» - frikjent for fyllekjøring

Porsangermannen ble frikjent for fyllekjøring i tingretten ettersom ett av vitnene i sitt signalement hadde beskrevet sjåføren som mørkhudet. FOTO: Illustrasjon

Indre Finnmark tingrett mente det ikke var bevist at porsangermannen kjørte bil­en, til tross for at han ble funnet av ­politiet sovende i førersetet med en promille på 1,84.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass.