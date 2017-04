Vant viktig erfaring

Jenter 16-laget i håndball til KIF hadde flotte og lærerike turer sørover i Bring cup, og feiret sesongen med pizza og brus på Ritz. FOTO: Hallgeir Henriksen

Til tross for at det kun ble tap på alle kampene i Bring cup i håndball er jentene strålende fornøyd med turneringa, som klubben ikke betalte noe for. Dugnad, sponsor og foreldrestøtte gjorde innsatsen mulig.

