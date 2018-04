Vant to NM-gull tross revmatisme

Sjur Røthe fra Voss IL vant både 10-kilometer klassisk og fem-mila under NM på ski i Alta i helga. FOTO: Rita Heitmann

Sjur Røthe fra Voss IL klarte å ta to gull under ski-NM i Alta i helga, til tross for at han har slitt med revmatisme.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent