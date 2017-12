Utlyst stilling strøket

I dag jobber daglig leder Sara Marlene Stødle og samisk språkmedarbeider Anne Marie Anti ved samisk språk- og kultursenter i Porsanger. De to hadde håpet på å få en språkmedarbeider til, slik at befolkningen kan få et enda bedre samisktilbud. Men Porsanger kommune sier nei. FOTO: Kristin Marie Ericsson