Ut på tur uansett funksjonsnivå

Kubbespill er en svært populær aktivitet under helsesportsuka i Porsanger, som i år blir arrangert for 42. gang. En aktivitet også snart 80-årige Johan Borgar Samuelsen fra Lakselv (nr. to fra venstre) er veldig glad i. Her blir han heiet frem av frivillig Vanja Johansen fra Kolvik (til venstre) og meddeltaker Håvard Sandvik fra Karasjok. FOTO: Sonja E. Andersen