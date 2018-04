Unge debutanter tapte

Johan Ante Eira og Mika Holmen Hætta fikk sin debut på A-laget, og begge var samstemte i at det var en positiv og artig opplevelse. FOTO: Johan Mathis Gaup

Johan Ante Eira og Mika Holmen Hætta (begge 14) debuterte begge for et ganske ungt kautolag i helga mot Sørøy-Glimt, og det endte med null poeng men humøret var på topp etter kampen hos begge ungkalvene. Eira debuterte 23 år etter sin far, legenden Anders Eivind Eira, dog 3 år yngre.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent