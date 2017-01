Ulve-vedtak går utover nattesøvnen

Jon Anders Mortensson med en felt hannulv tilbake i 2012. Nå fortviler reineieren over at blant annet Osdals-flokken, som i det store og hele ligger utenfor ulvesonen, ikke blir tatt ut slik et flertall på Stortinget ønsker. FOTO: Torill Kolbu, Østlendingen (Arkiv)