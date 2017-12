Trollfjord i adventsrute

MS Trollfjord ved havn i Kirkenes FOTO: Hallgeir Henriksen

Hurtigruta holder i dag stort sett ruta, men om det er storm langs kysten kan MS Trollfjord, som vi ser ved havn og endepunkt i Kirkenes og dermed snuhavn for hurtigruta, komme litt for sent i forhold til ruta.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Bli abonnent Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn