Trening er gratis i Gamvik

– Det er en liten kostnad som betyr mye for mange, sier ordfører Trond Einar Olaussen i Gamvik. Nå lar kommunen innbyggerne trene gratis på kommunale idrettsanlegg. FOTO: Arkiv

For andre året på rad er all organisert tren­ing i kommunale anlegg gratis for alle i Robek-kommunen Gamvik. Som et folkehelsetiltak.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass.