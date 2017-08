NHO i Finnmark og Troms med ønsker i valgkampen:

Regiondirektør for NHO Finnmark og NHO Troms og Svalbard, Målfrid Baik, legger frem det næringslivet i nord er mest opptatt av i valgkampen. FOTO: Pressefoto

Nord-Norge er utpekt som fremtidens vekstmotor i Norge. Men hva må til for å realisere vekstpotensialet i nord? – Vi trenger en felles satsing som gir retning for landsdelen, sier Målfrid Baik, regiondirektør for NHO Finnmark og NHO Troms og Svalbard.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Bli abonnent Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn