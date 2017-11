Trenger 197 millioner mer

Henrik Olsen (NSR) er har ei travel tid som sametingsråd med ansvar for budsjett. Om to uker behandler Sametingets plenum budsjett 2018 og budsjettbehov 2019-2022. Samtidig foregår det møter om statsbudsjettet hvor de økonomiske rammene for Sametinget avgjøres. FOTO: Steinar Solaas