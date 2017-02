Tjente millioner på krisen

Totalt vil kommunen sitte igjen med et overskudd på mellom 2,7 og tre millioner, noe både rådmann Nina Bordi Øvergaard og ordfører Rune Rafaelsen er fornøyd med. FOTO: Hallgeir Henriksen

Forliket med UDI var flere millioner unna det opprinnelige kravet fra Sør-Varanger. Til tross for dette sitter kommunen igjen med nær tre millioner for jobben med å ta imot 5.500 flyktninger over Storskog.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass.