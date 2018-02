 Teknologi kan hindre fiskejuks

Fisker, og sametingsrepresentant for Nordkalottfolket, Tor H. Mikkola, mener at det bør blir påbudt med AIS også om bord i mindre fiskebåter.

– Det kan bedre sikkerheten, samt bidra til å forhindre fiskejuks, sier han. FOTO: Geir Johansen

– Vi i Nordkalottfolket mener at bruk av AIS bør bli påbudt om bord i alle fiskebåter; både for å bedre sikkerheten og for å ha et verktøy som kan forhindre fiskejuks.

