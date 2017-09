Tar lederskap

– Nå skal det markeres at Nordkalottsamarbeidet har eksistert i 50 år, sa fagleder Markus Karlsen. FOTO: Bjørn Hildonen

Finnmark fylkeskommune tar over lederskapet i to internasjonale organ i perioden 2017-2019. Det regionale Barentsrådet samt Nordkalottrådet. Når det gjelder Barentssamarbeidet så vil Sverige ta over lederskapet på nasjonalt nivå i samme periode.

