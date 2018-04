Tana kommune bevilger 400.000 kroner til sykkelritt

Ordfører Frank M. Ingilæ sier Tana kommune vil gå inn med inntil 400.000 kroner i forbindelse med Arctic Race of Norway i august. FOTO: Arkiv

Tana kommune går inn med inntil 400.000 kroner i midler for å være vertskap for sykkelrittet Arctic Race of Norway i august.

