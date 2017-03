Tana bru blir Tanabru

På dette skiltet til Statens vegvesen står Tanabru på «gammelmåten», i to ord, mens man på samisk skriver det i ett ord. FOTO: Tom Hardy

Hovedutvalget for oppvekst omsorg og kultur (HOOK) har bestemt at navnet på kommunesenteret skal være Tanabru i et ord. Innbyggerne kan også selv velge bygde- og grendenavn i tillegg til adressenavn.

