Takket nei til Finnmark Reins forslag

Advokat Stein Ove Solberg (til venstre) og Kjell Clement Ludvigsen mener de har bevist at Finnmark Reins enerettsklausul i avtalen mellom Nortura og Finnmark Rein er ulovlig i forhold til konkurranseloven. FOTO: Erik Breli

Finnmark Reins advokater la i Indre Finn­mark tingrett frem to punkter som de mente ville fjerne frykten for at Finnmark Rein skulle utnytte eventuell konkurransesen­si­tiv informasjon som følge av eksisterende enerett til innmelding og inntransportering av slakt ved Norturas anlegg i Karasjok. Men Norturas advokater takket nei.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Bli abonnent Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn