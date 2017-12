Støttet prosjekt for jentebrytere

Synne Haagensen og Gunn Rita Boine holdt bryteskole for fremtidens jentebrytere i Arkhangelsk. Her er de sammen med trener Ulf Børre Hansen og et knippe russiske jentebrytere. FOTO: Frode Gundersen

Folk til folk-samarbeidet lever i beste velgående i brytesporten. I helgen var en rekke tanabrytere over i Russland på stevne, og for å støtte opp om et nylig oppstartet prosjekt.

