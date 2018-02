Storaksjon mot marint søppel

Rask AS, Hold Norge Rent og Nordkappregionen Næringshage har tatt initiativ til en storaksjon på flere fronter mot marin forsøpling av Finnmarkskysten. – Vi er glade for den positive responsen vi hittil har fått fra en rekke samarbeidspartnere, sier daglig leder for Nordkappregionen Næringshage, Stig Hansen. FOTO: Arkiv