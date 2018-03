Stengte veien for å berge fiskelast

Fra rundt 15.00 til 21.30 mandag kveld var vegen stengt i Torhop grunnet berging av denne traileren. FOTO: Erik Brenli

Veien ved Torhop er åpen igjen etter at det har vært bilberging av traileren som kjørte utfor veien fredag ettermiddag. Både kran og to bergingsbiler var på plass for å få traileren på veien, samt for å sikre at hengeren ikke skulle gå i stykker slik at lasten med fisk ble ødelagt.

