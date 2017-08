 Statens vegvesen tar seg til rette på vår eiendom

Astrid Lillebo og broren Gunnar Lillebo arvet eiendommen i Skarvbergvika etter sin avdøde far. Statens vegvesen planlegger å bygge den nye Skarvberg-tunnelen rett over denne eiendommen. Så langt har de ikke hørt noe formelt fra utbyggeren som skal starte utbyggingen om under ett år: – Når man går inn på en privat eiendom kan man ikke fraskrive seg ansvaret, sier Astrid Lillebo. FOTO: Bjørn Arne Johansen