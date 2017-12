Spør ministeren om holdninger til samisk og kvænsk

SV løfter samiske saker i nasjonalforsamlinga. Bjarne Rohde (til høyre) er leder i Troms SV og vararepresentant til Stortinget for Torgeir Knag Fylkesnes (i midten). Til venstre første vara Katrine Boel Gregussen. FOTO: Troms SV

Tromsø-politiker er imot at samisk språksenter får lov å holde til i et verne­verdig bygg på Skansen, og kommentarfeltene flommet over av anti­samiske fordommer. Stortingsrepresentant tar nå opp saken med sameministeren.

