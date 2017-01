Sør-Varanger og UDI inngikk forlik

FORNØYD: Ordfører Rune Rafaelsen er glad for at det mandag ble inngått forlik mellom kommunen og UDI om regninga for bruken av Fjellhallen til mottak i 2015. - Godt at det ikke blir rettssak, mener han. FOTO: Hallgeir Henriksen

Ordfører Rune Rafaelsen er glad for at Sør-Varanger kommune og UDI mandag ettermiddag ble enige om et forlik om regninga fra flyktningekrisen i 2015. Dermed blir det ingen rettssak.

