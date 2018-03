Snoy på servicekaia

I den nye butikken vil det henge et bilde av han Snoy; eller Harald Frantzen, som han het. På forstørrelsen av det gamle fotografiet sitter han til venstre; i kjent positur på kaia, sammen med Reidar Løkke fra Honningsvåg. Fra venstre på bildet Ole Elmer Jensen, Lars Oskar Jensen og Sirpa Lusminki Jensen. FOTO: Geir Johansen

Under selskapsnavnet Snoy AS arbeides det nå for å få etablert et nytt butikk-konsept med utgangspunkt i lokal mat og kystkultur på den midterste servicekaia i Honningsvåg.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent