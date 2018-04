Slutt på samisk film-markering

Edelh Ingebrigtsen er svært skuffet over at Sametinget avslo å gi økonomisk støtte til årets filmfestival. – Det betyr at vi må avvikle den store satsingen filmfestivalen har gjort innenfor samisk film og kultur gjennom mange år, sier hun. FOTO: Geir Johansen

Festivalsjef for Nordkapp filmfestival, Edelh Ingebrigtsen, er svært skuffet over at Sametinget avslo å gi økonomisk støtte til årets festival. – Det betyr at vi ikke lenger kan videreføre den samiske markeringen vi har hatt gjennom flere år, sier hun.

