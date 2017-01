Skolebusser i Tana stanset av kulden

Skolebussene til Boreal i Tana fikk stå i garasjeanlegget og ble ikke sendt ut på veiene i Tana onsdag på grunn av temperaturer ned mot -40 grader. FOTO: Tom Hardy

Skolebussene fikk stå garasjen ved Boreal Buss As anlegg i Tana bru tirsdag i sprengkulden. – Det er sikkerhetsmessige årsaker til at vi ikke sender dem avgårde, sier drifstleder Steinar Johnsen i Boreal Buss AS.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass.