Skole-Petter-Anna talkshow i Lakselv

Sara Marlene Stødle ved samisk språk- og kultursenter i Porsanger sier til Ságat at talkshowet er for alle, både liten og stor. Duoen Guttorm og Wersland skal se an publikummet, og velge språk deretter. Talkshowet vil dermed foregå på både samisk og norsk. FOTO: Kristin Marie Ericsson