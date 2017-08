 Skjemmes av å ha gått seg bort

Da Ságat traff på Svein O. Isaksen, som er gift med den ene av kvinnene, var han bekymret for at de måtte overnatte ute i mørket. FOTO: Hallgeir Henriksen

De to bærplukkerne som rotet seg bort ved Ishavsveien i Sør-Varanger, synes det er flaut at de måtte reddes med helikopter, to kilometer fra veien.

