Porsangerordfører om kuttforslaget:

Ordfører Aina Borch reagerer på manglende dialog mellom kommunen og fylkeskommune i forkant av forslaget om kuttet av driftstilskuddet. Dette skaper usikkerhet for elevene som bor på hybelbygget som nå er bekymret for at husleia skal øke fra 1. januar neste år. – Dette skaper uro og det er dårlig gjort av fylkeskommunen midt i et skoleår, fastslår Borch. Her fra årets markering av Samefolkets dag på Lakselv videregående skole. FOTO: Bjørn Arne Johansen