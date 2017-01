Skal måle krefter med Troms

Finnmarksgutter født i 2002, her avbildet under en samling i Kirkenes nylig, skal møte Troms i to kamper kommende helg. FOTO: Vidar Johnsen

Finnmark fotballkrets reiser kommende helg med et jente- og et guttelag til Tromsø for å måle krefter med spillere fra Troms.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass.