Sesongen er over i Soldatbukta

Sommersesongen med elvebåtturer fra Soldatbukta inn til russegrensa var over på søndag, og her spyler en av de ansatte I Barents safari den store elvebåten «Trifon» før den går i vinteropplag. FOTO: Hallgeir Henriksen

Sommersesongen er nå over for Barents safari i Kirkenes. I forrige uke ble de store elvebåtene tatt på land og spylt rene før de går i opplag for vinteren.

