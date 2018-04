 Samisk poesi reddet meg

Biblioteket i Karasjok er Helgas favorittsted, hun elsker å tilbringe tiden sin der hver gang hun besøker Karasjok. Det er et stort og rikt utvalg av samiske bøker der, og hun håper folk benytter seg av det.



– I Karasjok lurer jeg ofte på om noen låner de samiske bøkene. Jeg synes nesten synd på alle bøkene, hvis det er sånn at de ikke blir lest, sier hun og ler av seg selv. FOTO: June Helén Bjørnback