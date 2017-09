 Sametinget må selv prioritere samisk språk

Leder for Finnmark Høyre, Jo Inge Hesjevik og statssekretær for samiske saker, Anne Karin Olli, besøkte nylig Samisk språk- og kultursenter i Lakselv. Begge er de opptatt av at man lykkes med å revitalisere samisk språk, men sier det ikke nødvendigvis trengs mer penger for nå målet, bare hardere prioritering av språksatsingen. FOTO: Bjørn Arne Johansen