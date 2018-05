 Sag ned flaggstanga om du ikke flagger!

På dette oversiktsbildet tatt 8. mai var det svært få private flagg å se i vinden i Kirkenes. FOTO: Hallgeir Henriksen

Geir Mortensen på Sandnes i Sør-Varanger er så oppgitt over manglende flagging på store røde dager, at han ber dem som har flaggstang og ikke flagger, om at de tar ned stengene.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent